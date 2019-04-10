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Факти / Спорт

Аякс — Ювентус: прогноз букмекерів на матч

Аякс на стадіоні Йохан Кройф Арена зіграє проти Ювентуса у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Аякс Ювентус

Аякс у середу, 10 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому аяксиди вдома на стадіоні Йохан Кройф Арена зіграють проти Ювентуса.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Массіміліано Аллегрі. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 2.48. Успіх амстердамців оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.25.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Манчестер Юнайтед — Барселона: прогноз букмекерів на матч Де дивитися Аякс — Ювентус

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Аякс — Ювентус. Початок о 22:00.

Фото: Dreamstime

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