Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед та Барселоною покаже телеканал Футбол 2.

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Юнайтед вдома зіграє з каталонською Барселоною. Матч пройде 10 квітня у Манчестері на стадіоні Олд Траффорд.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Юнайтед — Барселона на Фактах ICTV.