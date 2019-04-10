Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед та Барселоною покаже телеканал Футбол 2.
У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Юнайтед вдома зіграє з каталонською Барселоною. Матч пройде 10 квітня у Манчестері на стадіоні Олд Траффорд.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Ліверпуль впевнено обіграв Порту у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Тоттенгем вдома б'є Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Юнайтед — Барселона на Фактах ICTV.