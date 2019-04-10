Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед — Барселона на Фактах ICTV у середу, 10 квітня, о 22.00.

Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд каталонську Барселону в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 у середу, 10 квітня.

На попередній стадії підопічні Уле Гуннара Сульшера зробили неймовірний камбек у другому матчі з ПСЖ і пробилися до чвертьфіналу, а ось Барселона не зазнала особливих труднощів з французьким Ліоном.

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У червоних дияволів одразу четверо гравців Байї, Валенсія, Дарміан та Санчес не зможуть допомогти своїй команді через травми. Ще троє Матіч, Рашфорд та Еррера під питанням. У каталонців не зможуть зіграти лише Вермален та Рафінья.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.04. Успіх манкуніанців оцінюють в 3.80. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Прогноз Фактів ICTV

Манчестер Юнайтед — Барселона – 1:1