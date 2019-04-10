Манчестер Юнайтед на стадіоні Олд Траффорд зіграє проти Барселони у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Манчестер Юнайтед у вівторок, 10 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому червоні дияволи вдома на стадіоні Олд Траффорд зіграють проти Барселони.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.04. Успіх манкуніанців оцінюють в 3.80. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Юнайтед — Барселона. Початок о 22:00.