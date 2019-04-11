Боксер із самопроголошеної республіки Південна Осетія Річард Битієв вистрелив у ногу своєму супернику Таїру Келесхаєву за день до поєдинку.

Під час зважування боксер із самопроголошеної республіки Південна Осетія Річард Битієв вистрелив з травматичної зброї в ногу своєму супернику Таїру Келесхаєву.

Після інциденту Битієв одразу втік з місця події і був оголошений у розшук.

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Здоров’ю Келескаєва нині нічого не загрожує.

— Ми працювали з Річардом. Незважаючи на чудові фізичні дані, він не міг витримати навантаження і бої. Ми з ним розірвали контракт. І на цей раз він виплеснув емоції не на рингу, а до бою, – розповів президент промоутерської компанії Урал Бокс Промоушен Євген Вайнштейн.

Бій між Битієвим та Келескаєвим мав відбутися в рамках турніру на Північному Кавказі, але після вистріла в ногу його відмінили.

Раніше ірландського боксера звинуватили в підтримці тероризму через вибір пісні для виходу на ринг.

Джерело: Sputnik

Фото: Битиев Ричард