Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Ентоні Кролли в ніч на 13 грудня у Лос-Анджелесі.

Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та британцем Ентоні Кроллою, який відбудеться в ніч з 12-го на 13-те квітня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,01. Тоді як успіх британця Кролли оцінюється котируванням 19,00. А нічийний результат зустрічі – 34,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 6 ранку 13 квітня за київським часом.