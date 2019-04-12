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Факти / Спорт

Ломаченко — Кролла: букмекери назвали фаворита бою

Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Ентоні Кролли в ніч на 13 грудня у Лос-Анджелесі.

Ломаченко — Кролла: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та британцем Ентоні Кроллою, який відбудеться в ніч з 12-го на 13-те квітня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

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Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,01. Тоді як успіх британця Кролли оцінюється котируванням 19,00. А нічийний результат зустрічі – 34,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 6 ранку 13 квітня за київським часом.

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