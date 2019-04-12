Процедуру зважування між Василем Ломаченком та Ентоні Кроллою було перенесено зі Staples Center до North Plaza у Лос-Анджелесі.

Український чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко та британець Ентоні Кролла провели традиційну процедуру зважування напередодні поєдинку.

Британець виявився трішки важчим за Василя Ломаченка — майже на 200 грам.

Вага Василя Ломаченка склала 60.96 кг, а вага суперника — 61.14 кг.

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Цікаво, що саму процедуру довелося перенести зі Staples Center до North Plaza через поминальну службу перед похоронами репера Nipsey Nussle, якого застрелили у Лос-Анджелесі 31 березня.

— Вони звернулися до нас і сказали: У вас є право на проведення зважування в Staples Center, але спільнота хотіла б провести тут поминальну службу. Ви б могли перенести вашу процедуру? І ми сказали: Звичайно, — розповів промоутер українця Боб Арум.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Кролла відбудеться у ніч з п’ятниці на суботу, 13 квітня о 6.00 ранку за київським часом.

Раніше відбулося відкрите тренування Василя Ломаченка перед боєм з Кроллою.

Джерело: Top Rank

Фото: Top Rank Boxing