Барселона на стадіоні Камп Ноу зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Барселона у вівторок, 16 квітня, проведе матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому блаугранас вдома на стадіоні Камп Ноу зіграють проти Манчестер Юнайтед.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.38. Успіх манкуніанців оцінюють в 8.10. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Барселона — Манчестер Юнайтед. Початок о 22:00.