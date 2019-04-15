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Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч

Барселона на стадіоні Камп Ноу зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч

Барселона у вівторок, 16 квітня, проведе матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому блаугранас вдома на стадіоні Камп Ноу зіграють проти Манчестер Юнайтед.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.38. Успіх манкуніанців оцінюють в 8.10. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Барселона — Манчестер Юнайтед. Початок о 22:00.

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