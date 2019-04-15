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Факти / Спорт

Де дивитися Барселона — Манчестер Юнайтед

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Манчестер Юнайтед покаже телеканал Футбол 1.

ФК Барселона Луис Суарес

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона вдома зіграє з англійським Манчестер Юнайтед. Матч пройде 16 квітня у Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Барселона — Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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