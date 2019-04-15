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Де дивитися Ювентус — Аякс

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Ювентусом та Аяксом покаже телеканал Футбол 2.

Ювентус

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ювентус вдома зіграє з нідерландським Аяксом. Матч пройде 16 квітня у Турині на стадіоні Альянца Стадіум.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Аякс удома зіграв внічию проти Ювентуса у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Фото: Getty Images

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