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Ювентус — Аякс: прогноз букмекерів на матч

Ювентус на стадіоні Альянц Стадіум зіграє проти Аякса у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Ювентус — Аякс: прогноз букмекерів на матч

Ювентус у вівторок, 15 квітня, проведе матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому Стара сеньйора вдома на стадіоні Альянц Стадіум зіграє проти нідерландського Аякса.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Массіміліано Аллегрі. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх аяксидів оцінюють в 5.40. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч Де дивитися Ювентус — Аякс

Нагадаємо, Аякс удома зіграв внічию проти Ювентуса у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Фото: Dreamstime

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