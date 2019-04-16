PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

З аеропорту в поліцію: фанатів Аякса депортують з Італії

З Італії депортують фанатів нідерландського Аякса, які приїхали на матч-відповідь проти Ювентуса в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Фанаты Аякса

Ультрас нідерландського Аякса приїхали в Турин на матч проти Ювентуса і одразу потрапили у поліцію.

Дивіться: Фанатське божевілля в Амстердамі: 140 затриманих, вилучені сокири та феєрверки під готелем Юве

Італійська влада вирішила депортувати вболівальників, у яких виявили піротехніку та зброю. До державного кордону доставлять 54 особи.

— Їх виженуть з країни з міркувань безпеки. Вдячний поліції. Ніхто не повинен приїжджати в Італію, щоб влаштовувати безлади. Наші стадіони і міста закриті для хуліганів, – заявив міністр МВС Італії Маттео Сальвіні.

Нагадаємо, в Амстердамі Ювентус та Аякс розписали бойову нічию.

ДжерелоGianLucaDiMarzio

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка