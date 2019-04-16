З Італії депортують фанатів нідерландського Аякса, які приїхали на матч-відповідь проти Ювентуса в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Ультрас нідерландського Аякса приїхали в Турин на матч проти Ювентуса і одразу потрапили у поліцію.

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Італійська влада вирішила депортувати вболівальників, у яких виявили піротехніку та зброю. До державного кордону доставлять 54 особи.

— Їх виженуть з країни з міркувань безпеки. Вдячний поліції. Ніхто не повинен приїжджати в Італію, щоб влаштовувати безлади. Наші стадіони і міста закриті для хуліганів, – заявив міністр МВС Італії Маттео Сальвіні.

Нагадаємо, в Амстердамі Ювентус та Аякс розписали бойову нічию.

Джерело: GianLucaDiMarzio