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Факти / Спорт

Порту — Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч

Порту на стадіоні Драгау зіграє проти Ліверпуля у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Порту Ливерпуль

Порту у середу, 17 квітня, проведе матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому дракони вдома на стадіоні Драгау зіграють проти Ліверпуля.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх португальців оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Шалені танці аяксидів! Що творилося у роздягальні Аякса після проходу Ювентуса Де дивитися Порту — Ліверпуль

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Порту — Ліверпуль. Початок о 22:00.

ФотоFC Porto

Фото: Getty Images

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