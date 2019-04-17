Порту на стадіоні Драгау зіграє проти Ліверпуля у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Порту у середу, 17 квітня, проведе матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому дракони вдома на стадіоні Драгау зіграють проти Ліверпуля.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх португальців оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Порту — Ліверпуль. Початок о 22:00.

Фото: FC Porto