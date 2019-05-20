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Шахтар передасть Ракицькому золоту медаль УПЛ — ЗМІ

Донецький Шахтар передасть Ярославу Ракицькому золоту медаль чемпіонату України.

Ярослав Ракицкий

Донецький Шахтар передасть захиснику пітерського Зеніту Ярославу Ракицькому золоту медаль чемпіонату України.

Після завоювання чемпіонського трофею, головний тренер гірників Паулу Фонсека відзначив внесок Ракицького в чемпіонство.

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У нинішньому сезоні 29-річний Ракицький взяв участь в 11 матчах УПЛ, в яких відзначився одним забитим м’ячем. У зимове трансферне вікно Ракицький перейшов в Зеніт за €10 млн. У чемпіонаті Росії він провів 11 матчів, в яких забив три голи.

Нагадаємо, Шахтар оформив чемпіонський титул, який став для клубу тринадцятим в історії.

ФотоFC Zenit

Джерело: Чемпионат

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