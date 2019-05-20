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Факти / Спорт

Збірна України U-20 вирушила до Польщі на ЧС-2019

Юнацька збірна України відправилася на чемпіонат світу 2019, який пройде у Польщі.

Сборная Украины U-20

Юнацька збірна України (U-20) взяла курс до Польщі, де візьме участь у чемпіонаті світу з футболу 2019.

Після проходження реєстрації та митного контролю 20 гравців, тренери та адміністративно-медичний персонал збірної України U-20 вирушили до Кракова. Вже в Бельсько-Бялі до команди приєднається голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін.

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Чемпіонат світу триватиме з 23 травня до 15 червня. Перший матч збірна зіграє 20 травня проти однолітків з США на міському стадіоні Бельсько-Бяла.

Нагадаємо, стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України на ЧС-2019.

ФотоФФУ

Джерело: ФФУ

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