Юнацька збірна України відправилася на чемпіонат світу 2019, який пройде у Польщі.

Юнацька збірна України (U-20) взяла курс до Польщі, де візьме участь у чемпіонаті світу з футболу 2019.

Після проходження реєстрації та митного контролю 20 гравців, тренери та адміністративно-медичний персонал збірної України U-20 вирушили до Кракова. Вже в Бельсько-Бялі до команди приєднається голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін.

Читайте: Шевченко довикликав у збірну 12 молодих гравців

Чемпіонат світу триватиме з 23 травня до 15 червня. Перший матч збірна зіграє 20 травня проти однолітків з США на міському стадіоні Бельсько-Бяла.

Нагадаємо, стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України на ЧС-2019.

Фото: ФФУ