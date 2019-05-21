PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

АПЛ назвала найкращий гол сезону-2018/19

Англійська Прем’єр-ліга визначилася з найкращим голом у сезоні-2018/19.

Стадион Манчестер Сити

Англійська Прем’єр-ліга назвала найкращий гол, який забили у сезоні-2018/19.

Його автором став 27-річний англійський півзахисник Крістал Пелас Ендрос Таунсенд, який чудовим дальнім ударом спрямував м’яч у ворота Манчестер Сіті.

Дивіться: Зінченко з чотирма трофеями та чемпіонський парад Манчестер Сіті

Гол був забитий у матчі 18 туру АПЛ 22 грудня на стадіоні Енфілд у матчі проти Манчестер Сіті. Тоді містяни зазнали єдиної домашньої поразки у сезоні з рахунком 2:3.

Таусенд у сезоні-2018/19 провів 28 матчів, в яких забив 6 м’ячів.

У турнірній таблиці АПЛ Крістал Пелас фінішував на дванадцятій сходинці, тоді як Манчестер Сіті оформив чемпіонство.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гравці Ман Сіті знову розбили трофей АПЛ. Цього разу Зінченко не винен
Зінченко з чотирма трофеями та чемпіонський парад Манчестер Сіті
Зінченко з Манчестер Сіті розгромив Вотфорд і став володарем Кубка Англії
Названо найдорожчий футбольний бренд у світі
Зінченко потрапив в альтернативну збірну сезону АПЛ за версією WhoScored
В АПЛ даватимуть жовті картки за прохання подивитися відеоповтор
Кому чемпіонство — тому і перемога: Гвардіола став тренером року в АПЛ
Манчестер Сіті можуть відсторонити від участі в єврокубках
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка