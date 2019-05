Англійська Прем’єр-ліга назвала найкращий гол, який забили у сезоні-2018/19.

Його автором став 27-річний англійський півзахисник Крістал Пелас Ендрос Таунсенд, який чудовим дальнім ударом спрямував м’яч у ворота Манчестер Сіті.

Дивіться: Зінченко з чотирма трофеями та чемпіонський парад Манчестер Сіті

Гол був забитий у матчі 18 туру АПЛ 22 грудня на стадіоні Енфілд у матчі проти Манчестер Сіті. Тоді містяни зазнали єдиної домашньої поразки у сезоні з рахунком 2:3.

With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend #PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8

— Premier League (@premierleague) 21 мая 2019 г.