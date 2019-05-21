У боксерському поєдинку, який пройшов у Лос-Анджелесі, трапився рідкісний епізод.
Під час боксерського поєдинку у Лос-Анджелесі між Джерхедом Фендерсоном та Іросвані Дювергелем трапився рідкісний епізод, коли обидва бійці опинилися у нокдауні.
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Дювергель впав на канати, але швидко зміг піднятися, а ось його опонент вставав вже під рахунок судді.
Бій відбувся в одному з готелів Лос-Анджелеса, а перемогу в ньому здобув Фендерсон.
До речі, австралійський тенісист Нік Кірьйос отримав дискваліфікацію за чергову одіозну витівку у матчі другого кола Мастерса в Римі.
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