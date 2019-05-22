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Факти / Спорт

Де дивитися Шахтар — Динамо

Пряму трансляцію матчу 30 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо покаже телеканал Футбол 2.

ФК Шахтар

У матчі 30 туру чемпіонату української Прем’єр-ліги Шахтар зустрінеться з Динамо. Матч пройде 22 травня в Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 19:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Читайте: Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч Динамо і Шахтар розписали суху нічию в УПЛ Шахтар розгромив Інгулець та завоював Кубок України

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, донецький Шахтар достроково оформив чемпіонство в УПЛ.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK

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