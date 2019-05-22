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Коноплянка ганяється за козами у горах

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка підтягує свою фізичну форму у горах.

Євген Коноплянка

Хавбек німецького Шальке та збірної України Євген Коноплянка спробував себе в ролі альпініста.

Перед матчами кваліфікації до Євро-2020 футболіст вирушив в гори і вирішив поганятися за гірними козами.

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Гравець на своїй сторінці в Instagram виклав невеличкий фотозвіт.

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Коноплянка ганяється за козами у горах / 3 фотографии

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко включив Коноплянку до списку гравців на матчі у відборі на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

ФотоYevhen Konoplyanka

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