Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти Динамо у матчі 30 туру УПЛ-2018/19.

Донецький Шахтар та київське Динамо у середу, 22 травня, зустрінуться в рамках 30 туру української Прем’єр-ліги. Зустріч пройде у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Нагадаємо, донецький Шахтар достроково оформив чемпіонство в УПЛ.