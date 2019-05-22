PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч

Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти Динамо у матчі 30 туру УПЛ-2018/19.

Мораес Вербич

Донецький Шахтар та київське Динамо у середу, 22 травня, зустрінуться в рамках 30 туру української Прем’єр-ліги. Зустріч пройде у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Читайте: Рівно 10 років тому Шахтар завоював Кубок УЄФА Екс-гравець Динамо очолив юнацьку збірну Хорватії Шевченко оголосив склад на матчі відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

Нагадаємо, донецький Шахтар достроково оформив чемпіонство в УПЛ.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка