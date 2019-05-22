Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти Динамо у матчі 30 туру УПЛ-2018/19.
Донецький Шахтар та київське Динамо у середу, 22 травня, зустрінуться в рамках 30 туру української Прем’єр-ліги. Зустріч пройде у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 5.80.
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Нагадаємо, донецький Шахтар достроково оформив чемпіонство в УПЛ.
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