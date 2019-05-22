Студентська команда Кардіфф Метрополітан зіграє у попередьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2019/20.

За підсумками чемпіонату Вельсу в попередньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2019/20 зіграє студентська команда.

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У фіналі плей-оф за останню путівку в єврокубки студентська команда Кардіфф Метрополітан обіграла професійну Бала Таун. Основний і додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті влучніше били студенти.

Uchafbwyntiau | [email protected] 1-1 @CardiffMetFC (W.A.Y) Met Caerdydd yn ennill 1-3 ar giciau o’r smotyn. Rownd Derfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru pic.twitter.com/miilarVdvE — Sgorio (@sgorio) 20 мая 2019 г.

За Кардіфф Метрополітан виступають студенти університету Кардіффа, що спеціалізуються на спортивній психології, тренерській діяльності та аналізу продуктивності спортсменів.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи-2018/19 зіграють лондонські клуби Арсенал та Челсі.

Фото: Cardiff Met Uni FC