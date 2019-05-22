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Факти / Спорт

Студентська команда з Вельсу пробилася в Лігу Європи

Студентська команда Кардіфф Метрополітан зіграє у попередьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2019/20.

Кардифф Метрополитан

За підсумками чемпіонату Вельсу в попередньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2019/20 зіграє студентська команда.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів

У фіналі плей-оф за останню путівку в єврокубки студентська команда Кардіфф Метрополітан обіграла професійну Бала Таун. Основний і додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті влучніше били студенти.

За Кардіфф Метрополітан виступають студенти університету Кардіффа, що спеціалізуються на спортивній психології, тренерській діяльності та аналізу продуктивності спортсменів.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи-2018/19 зіграють лондонські клуби Арсенал та Челсі.

ФотоCardiff Met Uni FC

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