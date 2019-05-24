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Ястремська вийшла до фіналу турніру у Франції, перемігши 11 ракетку

Даяна Ястремська у двох сетах перемогла Аріну Соболенко і пройшла до фіналу турніру в Страсбурзі.

Ястремська вийшла до фіналу турніру у Франції, перемігши 11 ракетку

Даяна Ястремська (42 місце у рейтингу WTA) пробилася до фіналу турніру категорії International у Страсбурзі.

На шляху 19-річної української тенісистки в 1/2 змагань стояла 11 ракетка світу білоруска Аріна Соболенко.

Для перемоги над суперницею Ястремській знадобилося два сети – 6:4, 6:4.

Раніше Ястремська і Соболенко зустрічалися у 2017 році на змаганнях у Санкт-Петербурзі. Тоді також тріумфували українка.

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Суперниця українки за фіналом стане відома після поєдинку пари Клої Паке – Каролін Гарсія.

Призовий фонд турніру становить $250 тис.

Нагадаємо, Ястремська перемогла у турнірі серії WTA в Хуахіні.

Фото: Даяна Ястремська

Джерело: Громадське

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