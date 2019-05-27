Челсі зіграє проти Арсенала у фіналі Ліги Європи у Баку на Олімпійському стадіоні 29 травня.
Челсі та Арсенал у середу, 29 травня визначать переможця Ліги Європи з футболу 2019. Матч відбудеться у Баку на Олімпійському стадіоні.
На думку букмекерів, імовірніше, що кубок завоює Челсі. Коефіцієнт на перемогу синіх в основний час становить 2.35, на успіх канонірів без додаткових таймів – 3.10. Нічия оцінена коефіцієнтом 3.30.
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На перемогу Челсі з урахуванням екстра-таймів можна поставити з коефіцієнтом 1.72, а чемпіонство Арсеналу оцінено у 2.12.
Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Челсі обіграв німецький Айнтрахт у серії пенальті. Арсенал на шляху до фіналу в 1/2 переграв Валенсію.
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