PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Фото гравців Валенсії з Кубком короля стало вірусним через дівчину футболіста

Дівчина футболіста Валенсії Санті Міни стала героїнею післяматчевих фото з трофеєм Кубка короля.

Валенсия Кубок Короля

Валенсія сенсаційно обіграла Барселону у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 2:1. Цей трофей для кажанів став першим за 11 років.

Після матчу на Беніто Вільямарін гравці Валенсії почали святкувати перемогу одразу на полі стадіону. До футболістів приєдналися і їх другі половинки, однією з яких стала дівчина форварда Санті Міни Ракель Домінгес. Сама того не підозрюючи, красуня стала героїнею післяматчевих фото.

Дивіться: Посвятив в УПЛ: Бойко відшльопав гравця Шахтаря по сідницях

Фото з кубком Ракель та Санті розмістили на своїх сторінках у соцмережах.

Фанати помітили, що всі футболісти в цей момент стояли за спинами пари і спрямували свої погляди на дівчину. Повідомлення в Twitter про це відразу стало вірусним. На момент публікації новини твіт зібрав більше 2,5 тис.  репостів і майже 7 тис. вподобань.

До речі, півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зафільмував для Instagram сплячого на підлозі літака Мохаммеда Салаха.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Журналістці смачно влучили м’ячем в голову перед матчем Ліги Європи
Хет-трик Обамеянга вивів Арсенал у фінал Ліги Європи-2018/19
Бетмен проти Валенсії: кіностудія вимагає заборонити нове лого клубу
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2018/19
Реал – Барселона: прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії
Хет-трик Мессі приніс перемогу Барселоні над Севільєю
Манчестер Сіті — Арсенал, Барселона — Валенсія: анонси та прогнози топ-матчів
Реал і Барселона зіграють у півфіналі Кубка Іспанії
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка