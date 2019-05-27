Дівчина футболіста Валенсії Санті Міни стала героїнею післяматчевих фото з трофеєм Кубка короля.

Валенсія сенсаційно обіграла Барселону у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 2:1. Цей трофей для кажанів став першим за 11 років.

Після матчу на Беніто Вільямарін гравці Валенсії почали святкувати перемогу одразу на полі стадіону. До футболістів приєдналися і їх другі половинки, однією з яких стала дівчина форварда Санті Міни Ракель Домінгес. Сама того не підозрюючи, красуня стала героїнею післяматчевих фото.

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Фото з кубком Ракель та Санті розмістили на своїх сторінках у соцмережах.

MIRAD A LOS JUGADORES MIRANDO A LA NOVIA DE MINA, AIRE. pic.twitter.com/WdfAiGmaOg — Fiel afiliado al Partido Animalista (@ChoppedYJamon) 26 мая 2019 г.

Фанати помітили, що всі футболісти в цей момент стояли за спинами пари і спрямували свої погляди на дівчину. Повідомлення в Twitter про це відразу стало вірусним. На момент публікації новини твіт зібрав більше 2,5 тис. репостів і майже 7 тис. вподобань.

До речі, півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зафільмував для Instagram сплячого на підлозі літака Мохаммеда Салаха.