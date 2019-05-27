Ліонель Мессі завоював Золоту бутсу за свою кар’єру вшосте.

Аргентинець Ліонель Мессі завоював Золоту бутсу, ставши нейкращим бомбардиром сезону в Європі.

Футболіст Барселони отримав нагороду вже вшосте – він абсолютний рекордсмен в історії призу. Найближчий його переслідувач – португалець Кріштіану Роналду – завойовував Золоту бутсу чотири рази.

У суперечці за нагороду забиті м’ячі футболіста множаться на коефіцієнт чемпіонату. Гол у п’яти провідних чемпіонатах Європи оцінюється в два очки, з шостої по 21-у лігу в рейтингу УЄФА – у 1,5 очка, інші – в 1 очко.

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Усього за нагороду боролися 13 претендентів, серед яких Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Фабіо Куальярелла (Сампдорія), Дуван Сапата (Аталанта) та інші.

До слова, раніше Мессі нагородили Хрестом Сант-Жорді.

Джерело: TRIBUNA.COM

Фото: Ліонель Мессі