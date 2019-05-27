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Факти / Спорт

Неймар зажадав у Реала космічну зарплату — AS

Бразильський форвард Неймар озвучив свої фінансові апетити керівництву мадридського Реала.

Неймар

Бразильський форвард ПСЖ Неймар може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Футболіст готовий перейти до мадридського Реалу, однак вершкових не влаштовують фінансові апетити гравця. Неймар хоче отримувати €1.3 млн зарплатні в тиждень.

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Щоб задовольнити запити Неймара, босам королівського клубу доведеться продати Гарета Бейла.

Нині зарплата бразильця в ПСЖ становить близько €700 тис. на тиждень.

Нагадаємо, контракт Неймара з парижанами розрахований до кінця червня 2022 року. У сезоні-2018/19 бразилець провів 28 матчів, в яких забив 23 голи і віддав 13 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мохаммед Салах може перейти до мадридського Реала вже цього літа.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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