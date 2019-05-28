Факти ICTV знайомлять вас з фіналістом Ліги чемпіонів 2019 — англійським Тоттенгемом.

Фінал Ліги чемпіонів у Мадриді стане першим для англійського Тоттенгема в історії. До цього найвищим досягненням шпор у єврокубках були дві перемоги у Кубку УЄФА (нині Ліга Європи) у 1972 році вони здолали англійський Вулвергемптон, а у 1984 році обіграли бельгійський Андерлехт.

Шлях Тоттенгема до Мадриду

Шпори розпочали цей розіграш ЛЧ з групового етапу, де їм у суперники випали каталонська Барселона, міланський Інтер та голандський ПСВ. Підопічні Мауріо Почеттіно розіграш розпочали на мінорній ноті, поступившись Інтеру на виїзді, а у другому турі вдома каталонцям (2:4). Після третього туру лондонці мали у своєму активі лише один пункт і не втішні прогнози на плей-оф. Та вже наступних матчах вони здобули дві перемоги поспіль і розійшлися миром з дружиною Вальверде на Камп Ноу.

В 1/8 фіналу шпорам випали лідерка Бундесліги (на той момент) дортмундська Боруссія. Тоттенгем, перебуваючи у статусі аутсайдера, розвіяв усі прогнози скептиків. Команда з Туманного Альбіону розгромила опонентів вдома, а у Дортмунді остаточно загнала джмелів у вулик.

До Манчестер Сіті у чвертьфіналі шпори також підходили у статусі аутсайдера: спочатку вони святкували мінімальну перемогу вдома, а потім з містянами видали гольову феєрію на Етіхаді, забивши на двох 7 м’ячів (4:3).

У битві за фінал вони зійшлися з сенсацією цьогорічного розіграшу нідерландським Аяксом, але і тут їм пророчили поразку. Натомість вони зробили неймовірний камбек, і як і в матчі проти Сіті пройшли далі за рахунку більшої кількості голів, які команда змогла забити на виїзді. Обігравши Аякс, Тоттенгем став п’ятою англійською командою, яка пробилася до фіналу Ліги чемпіонів.

Чому Тоттенгем виграє фінал

Участь шпор у півфіналі Ліги чемпіонів стала першою за 57 років для команди. Здавалося, вже ця планка для підопічних Почеттіно була вершиною, однак вони зуміли дійти до першого у своїй історії фіналу турніру.

Такому успіху фанати шпор повинні дякувати аргентинському коучу команди Маурісіо Почеттіно. Фахівець очолив лондонців у травні 2014 року після відставки Тіма Шервуда і зарядив їх своєю енергетикою та атакуючим футболом. Аргентинець відразу став прищеплювати своїм хлопцям командний дух і менталітет переможців. Чи не кожний сезон Почеттіно активно сватають у різні топ-клуби від Реалу до Ювентуса, але аргентинець продовжує вести команду до своєї мрії.

Наставник Тоттенгема після виходу у фінал назвав усіх своїх футболістів героями. Основною ударною силою шпор є капітан збірної Англії Гаррі Кейн та корейський форвард Сон Хин Мін. Неможливого нині уявити шпор без Деле Алі, хоч і має схильність до частих травм. Джокером Почеттіно можна назвати Фернандо Льоренте, який часто виходить на заміну і створює чималі проблеми захисту суперників.

Цікаво, що останній свій трансфер шпори оформили ще у січні 2018 року, підписавши бразильця Лукаса Моуру, який оформив хет-трик у матчі з Аяксом і вивів команду у фінал. Лише уявіть, що могли б зробити шпори, якби вони здійснили більше трансферів. Та вони б виграли усі турніри, в яких беруть участь!