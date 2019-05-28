Факти ICTV знайомлять вас з фіналістом Ліги чемпіонів 2019 — англійським Ліверпулем.

Для англійського Ліверпуля фінал Ліги чемпіонів на Ванда Метрополітано у Мадриді стане дев’ятим в історії. П’ять разів червоні здобували перемогу, тричі зазнавали поразки. Минулоріч, у фіналі ЛЧ у Києві на НСК Олімпійський підопічні Юргена Клоппа поступилися мадридському Реалу з рахунком 3:1.

Шлях Ліверпуля до Мадриду

Цей розіграш червоні розпочали з групового етапу, куди потрапили напряму. Стадія групового етапу для мерсисайдців, попри всі прогнози, видалася нелегкою: французький ПСЖ, італійський Наполі та навіть сербська Црвена Звезда добряче попсували нерви фанатам Ліверпуля, адже скаузери тричі святкували перемогу і тричі смакували гіркоту поразки.

На стадії плей-оф Клоппу і Ко спершу випала в суперники мюнхенська Баварія, яка саме набрала хід, та червоні, попри всі прогнози, взяли гору над підопічними Ніко Ковача. Легкою прогулянкою Ліверпуль відбувся у чвертьфіналі, коли їм випала португальська Брага.

Ну а битва за фінал з Барселоною варта самого фіналу. У першому матчі на Камп Ноу червоні зазнали розгромної поразки (0:3) і, за прогнозами, вже мали пакувати валізи додому. Але у другому матчі на Енфілді Ліверпуль зробив неймовірне — без травмованих лідерів червоні декласували блаугранас (4:0) і вчергове підтвердили своє реноме королів камбеків.

Королі камбеків

За кілька днів до вирішального матчу на Енфілді у півфіналі проти Барселони прес-служба Ліверпуля виклала у соцмережах нарізку відео видовищних камбеків клубу з Мерсисайду. В кінцівці відео було лише одне питання: Чи зможе Ліверпуль зробити це знову? І він зробив, довівши, що 3:0 на Камп Ноу – це було прикре непорозуміння.

Однак звання королів камбеків мерсисайдці почали заробляти ще у 70-х під керівництвом легенд Білла Шенклі та Боба Пейслі. Вже тоді у Ліверпуля була легендарна You’ll never walk alone (Ти ніколи не будеш один) – пісня, яка посідає особливе місце в історії клубу. Після феєричного камбеку у матчі з Барсою Енфілд разом з командою виконували легендарну YNWA.

Один із перших пам’ятних камбеків червоні зробили у березні 1977 року в 1/4 фіналу Кубка чемпіонів. Ліверпуль поступився у першому матчі французькому Сент-Етьєну (0:1). На рідному Енфілді скаузери швидко зрівняли, але французи відновили паритет у другій половині зустрічі. Червоні повинні були забивати ще двічі, що і зробили. У підсумку Ліверпуль пройшов Сент-Етьєн та вперше в історії підняв над головою Кубок чемпіонів.

У квітні 2016 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Ліверпуль на Енфілді приймав дортмундську Боруссію. Перший матч закінчився з рахунком 1:1, тому джмелі одразу взялися за справу і відправили у сітку воріт два м’ячі. Один гол відіграв Орігі, але Марко Ройс змусив червоних йти у ва-банк: Коутіньо на 66 хвилині зменшив відставання, а Мамаду Сако на 77-й зрівняв рахунок. Мерсисайдці дотисли дортмундців на 91-й хвилині, коли Ловрен вирвав для Ліверпуля путівку у півфінал.

А найлегендарніший камбек стався у Стамбулі у 2005 році, коли червоні у фіналі Ліги чемпіонів проти Мілану відіграли за 45 хвилин три пропущених м’ячі і в серії пенальті вирвали перемогу. Вирішальний удар тоді не реалізував чинний (на той момент) володар Золотого м’яча Андрій Шевченко — сейв Дудека і Ліверпуль підняв над головою трофей ЛЧ.

Чому Ліверпуль виграє фінал

За чотири сезони біля керма клубу з Мерсисайду німецький фахівець Юрген Клопп зумів створити потужний колектив, який є одним з найсильніших у Європі, якщо не найсильнішим. В Ліверпуль німець прийшов, коли команда переживала один з найкризовіших періодів в історії. Однак важка робота та рідний Енфілд допомогли Ліверпулю вийти в другий фінал Ліги чемпіонів поспіль.

Перед стартом сезону 2018/19 найболыснышою позицією у Ліверпуля була воротарська — Лоріса Каріуса, який провалив київський фінал, відправили у турецький Бешикташ, а на його місце придбали у Роми голкіпера збірної Бразилії — Аліссона Беккера, який за підсумками сезону АПЛ записав на свій рахунок 21 сухий поєдинок. Підсилилися червоні і в центрі – Джердан Шакірі, Фабіньо, Набі Кейта.

В захисті у мерсисайдців – найкращий гравець АПЛ Вірджил ван Дейк, молодий та креативний Трент Александр-Арнольд та Ендрю Робертсон. У півзахисті досвідчений Джеймс Мілнер, Джорджиньо Вейналдум та Джордан Хендерсон. А в нападі найкраще атакуюче тріо – Мохаммед Салах, Роберто Фірміно та Садіо Мане. І не варто забувати про Дівока Орігі та Даніеля Старріджа.

Фінальний матч між Тоттенгемом та Ліверпулем відбудеться у суботу, 1 червня. Факти ICTV проведуть текстову трансляцію матчу.