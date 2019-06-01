Фанати закидали центральні вулиці Мадрида пивними банками.

Іспанська столиця зіткнулася з традиційною проблемою проведення футбольних фіналів, коли місто наповнюють фанати, які дуже полюбляють пиво.

Як це було і з Києвом у 2018 році, шанувальники футболу легко перетворили центр Мадрида на смітник, накидавши по вулицях безліч пивних банок та різного пластику.

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Ось як виглядала центральна площа Мадриду Пуерта-дель-Соль після закриття фан-зони у п’ятницю.









Фанати перетворили Мадрид на смітник перед фіналом ЛЧ / 2 фотографии

Нагадаємо, перед фіналом Ліги чемпіонів у Мадриді стартував Фестиваль чемпіонів УЄФА.