PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Гол Роналду визнано найкращим у Лізі чемпіонів

Гол Кріштіану Роналду у ворота Манчестер Юнайтед визнали найкращим у сезоні Ліги чемпіонів.

Роналду

Найкращий гол Ліги чемпіонів сезону 2018/19 забив форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

До такого висновку дійшли експерти УЄФА.

В організації відзначили взяття воріт Манчестера, яке зірковий футболіст провів у листопаді 2018 року. Тоді Роналду прекрасним ударом зльоту завершив передачу Леонардо Бонуччі.

На другому місці у рейтингу найкращих голів останнього турніру гол нападника Барселони Ліонеля Мессі, який він забив у ворота Ліверпуля в 1/2 фіналу.

Читайте: Роналду не втримав кубок і вдарив ним сина та Джорджину

Далі топ-10 виглядає так:

  • Садьо Мане (Баварія – Ліверпуль) – повторний матч 1/8 фіналу, 13.03.2019;
  • Іван Ракітіч (Тоттенгем – Барселона) – 2-й тур, 03.10.2018;
  • Лерой Сане (Манчестер Сіті – Гоффенхайм) – 6-й тур, 12.12.2018;
  • Кіліан Мбаппе (Манчестер Юнайтед – Парі Сен-Жермен) – 1-й матч 1/8 фіналу, 12.02.2019;
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті – Шахтар) – 4-й тур, 07.11.2018;
  • Усман Дембеле (Барселона – Тоттенгем) – 6-й тур, 11.12.2018;
  • Філіпе Коутінью (Барселона – Манчестер Юнайтед) – повторний матч 1/4 фіналу, 16.04.2019;
  • Луїс Суарес (Барселона – Ліверпуль) – 1-й матч 1/2 фіналу, 01.05.2019.

Нагадаємо, Ювентус припинив боротьбу за трофей Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, поступившись нідерландському Аяксу.

Джерело: Eurosport

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля піснею
Не пощастило: вердикт Почеттіно щодо фіналу Ліги чемпіонів
Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів
Фанати перетворили Мадрид на смітник перед фіналом ЛЧ
Кубок Ліги чемпіонів привезли на площу в Мадриді
Аутсайдери, які можуть стати королями. Чому Тоттенгем виграє Лігу чемпіонів
Тоттенгем — Ліверпуль: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
Королі камбеків та магічний Енфілд. Чому Ліверпуль виграє Лігу чемпіонів
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка