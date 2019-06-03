Гол Кріштіану Роналду у ворота Манчестер Юнайтед визнали найкращим у сезоні Ліги чемпіонів.

Найкращий гол Ліги чемпіонів сезону 2018/19 забив форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

До такого висновку дійшли експерти УЄФА.

В організації відзначили взяття воріт Манчестера, яке зірковий футболіст провів у листопаді 2018 року. Тоді Роналду прекрасним ударом зльоту завершив передачу Леонардо Бонуччі.

На другому місці у рейтингу найкращих голів останнього турніру гол нападника Барселони Ліонеля Мессі, який він забив у ворота Ліверпуля в 1/2 фіналу.

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Далі топ-10 виглядає так:

Садьо Мане (Баварія – Ліверпуль) – повторний матч 1/8 фіналу, 13.03.2019;

Іван Ракітіч (Тоттенгем – Барселона) – 2-й тур, 03.10.2018;

Лерой Сане (Манчестер Сіті – Гоффенхайм) – 6-й тур, 12.12.2018;

Кіліан Мбаппе (Манчестер Юнайтед – Парі Сен-Жермен) – 1-й матч 1/8 фіналу, 12.02.2019;

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті – Шахтар) – 4-й тур, 07.11.2018;

Усман Дембеле (Барселона – Тоттенгем) – 6-й тур, 11.12.2018;

Філіпе Коутінью (Барселона – Манчестер Юнайтед) – повторний матч 1/4 фіналу, 16.04.2019;

Луїс Суарес (Барселона – Ліверпуль) – 1-й матч 1/2 фіналу, 01.05.2019.

Нагадаємо, Ювентус припинив боротьбу за трофей Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, поступившись нідерландському Аяксу.

Джерело: Eurosport