Швейцарець Джанні Інфантіно переобраний президентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Джанні Інфантіно переобраний на пост президента ФІФА на другий чотирирічний термін.

49-річний швейцарець був єдиним кандидатом, переобрання якого відбулося на конгресі ФІФА у Парижі. Функціонер на посту президента пробуде до 2023 року.

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Делегати конгресу ФІФА відмовилися від паперового голосування, переобравши Інфантіно шляхом аккламації – його кандидатуру підтримали за допомогою оплесків.

Інфантіно очолює ФІФА з лютого 2016 року, змінивши на посту Йозефа Блаттера.

Раніше ФІФА відмовилася від збільшення кількості команд на ЧС.