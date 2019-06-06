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Де дивитися 1/2 фіналу Ліги націй Нідерланди — Англія

Пряму трансляцію півфінального матчу Ліги націй 2019 між збірними Нідерландів та Англії покаже телеканал Футбол 1.

Сборная Нидерландов

У півфінальному матчі Ліги націй 2019 Нідерланди зустрінуться з Англією. Матч пройде 6 травня в Гімарайнші на стадіоні Афонсу Енрікеш.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Португалія вийшла у фінал Ліги націй, здобувши перемогу над командою Швейцарії.

Фото: Getty Images

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