Українські та хорватські ультрас пройдуть маршем у Львові перед матчем Україна — Сербія відбору Євро-2020.

До Львова на відбірковий матч Євро-2020 між збірними командами України та Сербії їдуть сербські та хорватські ультрас.

Українське видання Спортивка повідомляє, що місто знаходиться у тривожному очікуванні.

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Окрім 200 офіційних сербських фанатів, у Львів прибудуть хулігани з Белграда та хорватські ультрас. Поліція викликає підмогу з інших областей України та столиці.

Львів у тривожному очікуванні: крім 200 “офіційних” сербських фанатів, готуються їхати до нас ще й бєлґрадські хулігани… Хорватські ультрас точно будуть… Копи викликають підмогу, в тому числі з Києва й інших облстей України… — Спортивка (@Sportyvka) 5 июня 2019 г.

У свою чергу, українські ультрас разом з хорватськими пройдуть маршем, який стартує о 18.00 від пам’ятника Данила Галицькому. Хорватські ультрас їдуть підтримати українських.

Сербські фанати відомі своєю проросійською позицією та дружні з фанатами з Росії.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Сербія. Початок о 21:45.