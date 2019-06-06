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Факти / Спорт

До Львова їдуть сербські хулігани. Хорватські та українські ультрас пройдуть маршем

Українські та хорватські ультрас пройдуть маршем у Львові перед матчем Україна — Сербія відбору Євро-2020.

Ультрас

До Львова на відбірковий матч Євро-2020 між збірними командами України та Сербії їдуть сербські та хорватські ультрас.

Українське видання Спортивка повідомляє, що місто знаходиться у тривожному очікуванні.

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Окрім 200 офіційних сербських фанатів, у Львів прибудуть хулігани з Белграда та хорватські ультрас. Поліція викликає підмогу з інших областей України та столиці.

У свою чергу, українські ультрас разом з хорватськими пройдуть маршем, який стартує о 18.00 від пам’ятника Данила Галицькому. Хорватські ультрас їдуть підтримати українських.

Сербські фанати відомі своєю проросійською позицією та дружні з фанатами з Росії.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Сербія. Початок о 21:45.

Фото: Dreamstime

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