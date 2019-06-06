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Факти / Спорт

Фінал Ліги чемпіонів КАФ переграють через суддівський скандал

Другий матч фіналу африканської Ліги чемпіонів між туніським Есперансом та марокканським ВАК Касабланка переграють.

финал африканской Лиги чемпионов

Друга фінальна гра африканської Ліги чемпіонів між туніським Есперансом та марокканським ВАК Касабланка буде переграна на нейтральному полі.

Есперанс, який переміг з рахунком 1:0, змушений буде повернути медалі та трофей переможця. Про це повідомив радник президента КАФ Еді Амель.

У  свою чергу, Есперанс заявив, що подаватиме апеляцію до Африканської конфедерації футболу.

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Матч-відповідь команд завершилася з рахунком 1:0 на користь Есперанса – арбітр відмінив гол команди з Касабланки через спірний офсайд і не зміг скористуватися VAR через технічну несправність. Запасні гравці ВАК вибігли на поле і гру перервали, зарахувавши Есперансу перемогу.

До речі, Челсі у Баку завоював кубок Ліги Європи, перемігши Арсенал із розгромним рахунком.

ДжерелоMedias24

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