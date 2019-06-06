Збірна України на стадіоні Львів-Арена зіграє проти збірної Сербії в рамках третього туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Збірна України у п’ятницю, 7 червня, проведе третій матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні Львів-Арена у Львові зіграють проти збірної Сербії.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.70. Успіх білих орлів оцінюють в 3.00. Нічийний результат зустрічі — 3.00.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Сербія. Початок о 21:45.

Фото: Fudbalski savez Srbije | FA Serbia