Хавбек збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти команди Сербії.

Футболіст збірної України Євген Коноплянка оцінив шанси збірної України у матчі з Сербією у третьому турі відбору до Євро-2020.

— Сербія – дуже серйозний суперник. Я розмовляв зі своїм другом по Шальке Настасічем, ми обмінювалися враженнями про свої збірні, тому шанси 50 на 50. Все в наших руках. Якщо ми будемо готові, ми досягнемо своєї мети, – сказав Євген.

Матч Україна – Сербія відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 на Арені Львів.

Читайте: Україна — Сербія: прогноз букмекерів на матч

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Сербія на Фактах ICTV.