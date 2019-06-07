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Факти / Спорт

Надаль здолав Федерера у трьох сетах і вийшов у фінал Ролан Гаррос

Рафаель Надаль вийшов у фінал Ролан Гаррос, обігравши Роджера Федерера у трьох сетах.

Рафаель Надаль

Іспанський тенісист Рафаель Надаль в дванадцяте в історії вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У півфіналі турніру іспанець у трьох сетах здолав швейцарця Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2.

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Тривалість протистояння склала 2 години 26 хвилин.

Чинний чемпіон тричі подав навиліт, здійснив 1 подвійну помилку і реалізував 6 з 16 брейк-пойнтів. На рахунку Федерера 3 ейси, 1 подвійна помилка та 2 брейка.

Рахунок особистих зустрічей тепер 24-15 на користь іспанського тенісиста. У фіналі Ролан Гаррос Надаль зіграє 9 червня з переможцем пари Новак Джокович – Домінік Тім.

До речі, ATP визначилися з місцем проведення чоловічого підсумкового турніру ATP Finals з 2021 по 2025 рік.

Фото: Dreamstime

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