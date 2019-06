Іспанський тенісист Рафаель Надаль в дванадцяте в історії вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У півфіналі турніру іспанець у трьох сетах здолав швейцарця Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2.

Тривалість протистояння склала 2 години 26 хвилин.

Чинний чемпіон тричі подав навиліт, здійснив 1 подвійну помилку і реалізував 6 з 16 брейк-пойнтів. На рахунку Федерера 3 ейси, 1 подвійна помилка та 2 брейка.

22 not [email protected] secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…

https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19 pic.twitter.com/zIMYOPkEWN

— Roland-Garros (@rolandgarros) 7 червня 2019 р.