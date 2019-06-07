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Факти / Спорт

Сербських ультрас не буде на стадіоні Львів Арена

Матч Україна — Сербія в рамках відбору до Євро 2020 пройде без сербських вболівальників.

Сербский фанат

Представники фанатських рухів національної збірної Сербії будуть відсутні на матчі відбору ЄВРО-2020 проти української команди.

Цю інформацію підтвердили Українській асоціації футболу у Футбольному союзі Сербії.

Читайте: Де дивитися Україна — Сербія

Квитки з гостьової квоти передані учасникам і ветеранам бойових дій на Донбасі, їх сім’ями та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Поєдинок відбудеться 7 червня, на Арені Львів. Початок о 21:45. Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Сербія на Фактах ICTV.

Раніше Факти ICTV писали, що хорватські та українські ультрас пройдуть маршем.

Фото: Dreamstime

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