Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Англія 2 2 0 0 10 1 6 2. Чехія 2 1 0 1 2 6 3 3. Косово 2 0 2 0 2 2 2 4. Болгарія 3 0 2 1 3 4 2 5. Чорногорія 3 0 2 1 3 7 2

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія 21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія _:_ Косово 21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія _:_ Чорногорія

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Україна 3 2 1 0 7 1 7 2. Люксембург 3 1 1 1 4 4 4 3. Португалія 2 0 2 0 1 1 2 4. Литва 2 0 1 1 2 3 1 5. Сербія 2 0 1 1 1 6 1

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна 21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія _:_ Литва 21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна _:_ Люксембург

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Пн.Ірландія 2 2 0 0 4 1 6 2. Німеччина 1 1 0 0 3 2 3 3. Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3 4. Естонія 1 0 0 1 0 2 0 5. Білорусь 2 0 0 2 1 6 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина 21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 21:45 Естонія _:_ Пн.Ірландія 21:45 Білорусь _:_ Пн.Ірландія 21:45 Білорусь _:_ Німеччина 21:45 Німеччина _:_ Естонія

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ірландія 3 2 1 0 3 1 7 2. Швейцарія 2 1 1 0 5 3 4 3. Грузія 3 1 0 2 3 3 3 4. Данія 2 0 2 0 4 4 2 5. Гібралтар 2 0 0 2 0 4 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія 19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія _:_ Гібралтар 21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія _:_ Грузія

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Словаччина 2 1 0 1 2 1 3 2. Вельс 1 1 0 0 1 0 3 3. Угорщина 2 1 0 1 2 3 0 4. Хорватія 2 1 0 1 3 3 0 5. Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина 21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Хорватія _:_ Вельс 19:00 Азербайджан _:_ Словаччина 19:00 Азербайджан _:_ Угорщина 21:45 Угорщина _:_ Вельс

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Іспанія 3 3 0 0 8 2 9 2. Швеція 3 2 1 0 8 4 7 3. Румунія 3 1 1 1 7 5 4 4. Мальта 3 1 0 2 2 6 3 5. Норвегія 3 0 2 1 6 7 2 6. Фарерські о-ви 3 0 0 3 3 10 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія 19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція 21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія _:_ Швеція 21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта _:_ Румунія 21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери _:_ Норвегія

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Польща 3 3 0 0 4 0 9 2. Ізраїль 3 2 1 0 8 3 7 3. Македонія 3 1 1 1 4 3 4 4. Австрія 3 1 0 2 3 5 3 5. Словенія 3 0 2 1 2 3 2 6. Латвія 3 0 0 3 1 8 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія 21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія 21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Австрія 1:0 Словенія 21:45 Латвія _:_ Словенія 21:45 Латвія 0:3 Ізраїль 21:45 Польща _:_ Ізраїль 21:45 Македонія 0:1 Польща 21:45 Македонія _:_ Австрія

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Франція 2 2 0 0 8 1 6 2. Туреччина 2 2 0 0 6 0 6 3. Албанія 2 1 0 1 3 2 3 4. Ісландія 2 1 0 1 2 4 3 5. Андорра 2 0 0 2 0 5 0 6. Молдова 2 0 0 2 1 8 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія 21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Ісландія _:_ Албанія 21:45 Албанія _:_ Молдова 19:00 Молдова _:_ Андорра 21:45 Андорра _:_ Франція 21:45 Туреччина _:_ Франція 21:45 Ісландія _:_ Туреччина

Група I

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 2 2 0 0 5 1 6 2. Кіпр 2 1 0 1 5 2 3 3. Росія 2 1 0 1 5 3 3 4. Казахстан 2 1 0 1 3 4 3 5. Шотландія 2 1 0 1 2 3 3 6. Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія 19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія 21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Росія _:_ Сан-Марино 17:00 Казахстан _:_ Сан-Марино 21:45 Бельгія _:_ Казахстан 21:45 Бельгія _:_ Шотландія 21:45 Шотландія _:_ Кіпр 21:45 Росія _:_ Кіпр

Група J

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 2 2 0 0 8 0 6 2. Греція 2 1 1 0 4 2 4 3. Боснія і Герцеговина 2 1 1 0 4 3 4 4. Фінляндія 2 1 0 1 2 2 3 5. Вірменія 2 0 0 2 1 4 0 6. Ліхтенштейн 2 0 0 2 0 8 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Вірменія _:_ Ліхтенштейн 21:45 Греція _:_ Вірменія 19:00 Фінляндія _:_ Боснія і Герцеговина 21:45 Італія _:_ Боснія і Герцеговина 21:45 Греція _:_ Італія 21:45 Ліхтенштейн _:_ Фінляндія

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