Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.
Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.
Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.
Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020
Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англія
|2
|2
|0
|0
|10
|1
|6
|2.
|Чехія
|2
|1
|0
|1
|2
|6
|3
|3.
|Косово
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|4.
|Болгарія
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|2
|5.
|Чорногорія
|3
|0
|2
|1
|3
|7
|2
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгарія
|1:1
|Чорногорія
|21:45
|Косово
|1:1
|Болгарія
|21:45
|Англія
|5:0
|Чехія
|21:45
|Чорногорія
|1:5
|Англія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Чорногорія
|1:1
|Косово
|21:45
|Болгарія
|_:_
|Косово
|21:45
|Чехія
|2:1
|Болгарія
|21:45
|Чехія
|_:_
|Чорногорія
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Україна
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|7
|2.
|Люксембург
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|3.
|Португалія
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|4.
|Литва
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|5.
|Сербія
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|1
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|2:1
|Литва
|21:45
|Люксембург
|1:2
|Україна
|21:45
|Португалія
|0:0
|Україна
|21:45
|Португалія
|1:1
|Сербія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Литва
|1:1
|Люксембург
|21:45
|Сербія
|_:_
|Литва
|21:45
|Україна
|5:0
|Сербія
|21:45
|Україна
|_:_
|Люксембург
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Пн.Ірландія
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|6
|2.
|Німеччина
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|3.
|Нідерланди
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|3
|4.
|Естонія
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|5.
|Білорусь
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нідерланди
|4:0
|Білорусь
|21:45
|Нідерланди
|2:3
|Німеччина
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:0
|Естонія
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:1
|Білорусь
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|21:45
|Естонія
|_:_
|Пн.Ірландія
|21:45
|Білорусь
|_:_
|Пн.Ірландія
|21:45
|Білорусь
|_:_
|Німеччина
|21:45
|Німеччина
|_:_
|Естонія
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ірландія
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|7
|2.
|Швейцарія
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|4
|3.
|Грузія
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|3
|4.
|Данія
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|2
|5.
|Гібралтар
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузія
|0:2
|Швейцарія
|21:45
|Ірландія
|1:0
|Грузія
|19:00
|Гібралтар
|0:1
|Ірландія
|21:45
|Швейцарія
|3:3
|Данія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|19:00
|Грузія
|3:0
|Гібралтар
|21:45
|Ірландія
|_:_
|Гібралтар
|21:45
|Данія
|1:1
|Ірландія
|21:45
|Данія
|_:_
|Грузія
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Словаччина
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|2.
|Вельс
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Угорщина
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|0
|4.
|Хорватія
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|5.
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватія
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Вельс
|1:0
|Словаччина
|21:45
|Словаччина
|2:0
|Угорщина
|19:00
|Угорщина
|2:1
|Хорватія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Хорватія
|_:_
|Вельс
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Словаччина
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Угорщина
|21:45
|Угорщина
|_:_
|Вельс
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Іспанія
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|9
|2.
|Швеція
|3
|2
|1
|0
|8
|4
|7
|3.
|Румунія
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|4
|4.
|Мальта
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|3
|5.
|Норвегія
|3
|0
|2
|1
|6
|7
|2
|6.
|Фарерські о-ви
|3
|0
|0
|3
|3
|10
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|2:1
|Фарери
|21:45
|Мальта
|0:2
|Іспанія
|19:00
|Швеція
|2:1
|Румунія
|21:45
|Норвегія
|3:3
|Швеція
|21:45
|Іспанія
|2:1
|Норвегія
|21:45
|Румунія
|4:1
|Фарери
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Норвегія
|2:2
|Румунія
|21:45
|Іспанія
|_:_
|Швеція
|21:45
|Фарери
|1:4
|Іспанія
|21:45
|Мальта
|_:_
|Румунія
|21:45
|Швеція
|3:0
|Мальта
|21:45
|Фарери
|_:_
|Норвегія
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Польща
|3
|3
|0
|0
|4
|0
|9
|2.
|Ізраїль
|3
|2
|1
|0
|8
|3
|7
|3.
|Македонія
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|4.
|Австрія
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|3
|5.
|Словенія
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|2
|6.
|Латвія
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрія
|0:1
|Польща
|19:00
|Ізраїль
|4:2
|Австрія
|21:45
|Ізраїль
|1:1
|Словенія
|21:45
|Польща
|2:0
|Латвія
|21:45
|Македонія
|3:1
|Латвія
|21:45
|Словенія
|1:1
|Македонія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Австрія
|1:0
|Словенія
|21:45
|Латвія
|_:_
|Словенія
|21:45
|Латвія
|0:3
|Ізраїль
|21:45
|Польща
|_:_
|Ізраїль
|21:45
|Македонія
|0:1
|Польща
|21:45
|Македонія
|_:_
|Австрія
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Франція
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|6
|2.
|Туреччина
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|3.
|Албанія
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|4.
|Ісландія
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|3
|5.
|Андорра
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0
|6.
|Молдова
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албанія
|0:2
|Туреччина
|19:00
|Туреччина
|4:0
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Ісландія
|21:45
|Андорра
|0:3
|Албанія
|21:45
|Молдова
|1:4
|Франція
|21:45
|Франція
|4:0
|Ісландія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Ісландія
|_:_
|Албанія
|21:45
|Албанія
|_:_
|Молдова
|19:00
|Молдова
|_:_
|Андорра
|21:45
|Андорра
|_:_
|Франція
|21:45
|Туреччина
|_:_
|Франція
|21:45
|Ісландія
|_:_
|Туреччина
Група I
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгія
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|2.
|Кіпр
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|3
|3.
|Росія
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|3
|4.
|Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|3
|5.
|Шотландія
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|6.
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландія
|16:00
|Казахстан
|0:4
|Росія
|19:00
|Кіпр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|0:2
|Шотландія
|21:45
|Бельгія
|3:1
|Росія
|21:45
|Кіпр
|0:2
|Бельгія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Росія
|_:_
|Сан-Марино
|17:00
|Казахстан
|_:_
|Сан-Марино
|21:45
|Бельгія
|_:_
|Казахстан
|21:45
|Бельгія
|_:_
|Шотландія
|21:45
|Шотландія
|_:_
|Кіпр
|21:45
|Росія
|_:_
|Кіпр
Група J
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Італія
|2
|2
|0
|0
|8
|0
|6
|2.
|Греція
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|3.
|Боснія і Герцеговина
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|4
|4.
|Фінляндія
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|5.
|Вірменія
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|6.
|Ліхтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Італія
|2:0
|Фінляндія
|19:00
|Вірменія
|0:2
|Фінляндія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:1
|Вірменія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:2
|Греція
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:2
|Греція
|21:45
|Італія
|6:0
|Ліхтенштейн
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Вірменія
|_:_
|Ліхтенштейн
|21:45
|Греція
|_:_
|Вірменія
|19:00
|Фінляндія
|_:_
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Італія
|_:_
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Греція
|_:_
|Італія
|21:45
|Ліхтенштейн
|_:_
|Фінляндія
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