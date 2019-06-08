Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися за які клуби вболівають королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Вільям та інші монархи.

Любов до футболу мають представники багатьох монарших будинків Європи. Наприклад, для принца Іспанії Філіппа VI похід на футбол – один з найулюбленіших способів проведення вільного часу. Він намагається не пропускати жодного матчу за участю своєї улюбленої команди. Цікаво, що король дуже часто на стадіон приходить разом зі своєю тринадцятирічною дочкою — принцесою Леонор.

Британська королева Єлизавета II є футбольною фанаткою вже понад півстоліття. Під час одного з інтерв’ю, іспанський півзахисник Сеск Фабрегас після зустрічі з королевою зазначив, що Її Величність справді є шанувальницею гри мільйонів і знає деяких футболістів.

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На питання Як монархи визначають за який з численних клубів своєї країни віддати голос? – Кумедну відповідь на цей рахунок свого часу видав ще один футбольний фанат з британської монаршої сім’ї принц Вільям:

— Коли настав час визначитися, за кого ж я вболіваю, я став придивлятися до різних клубів. Всі мої шкільні приятелі були або за Манчестер Юнайтед, або за Челсі. Мені не хотілося передбачуваності. Я шукав команду, яка була б не так стабільна і дозволила мені відчувати емоції, як на американських гірках, – сказав принц.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися за які клуби вболівають європейські монархи.