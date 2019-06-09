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Факти / Спорт

Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Канади

Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 7-го етапу Формули 1 Гран-прі Канади.

Формула 1

У неділю, 9 червня, пройде 7-й етап Формули-1 – Гран-прі Канади.

Початок о 21.00 за київським часом.

На жаль жоден з українських каналів не буде транслювати гонку, але її можна буде подивитися на російському каналі Матч! Арена та ірландському супутниковому каналі Setanta Sports+.

Читайте: Формула-1 оголосила у ретровідео про повернення Гран-прі Нідерландів

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах F1analytic.com, Sport Stream, Live TV.

До речі, Світоліна з вітерцем проїхалася у компанії екс-пілота Формули-1.

Фото: Dreamstime

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