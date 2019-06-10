Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов повернувся до тренувань після важкої травми руки.
Український тенісист Олександр Долгополов повернувся до тренувань на корті після травми руки.
Востаннє спортсмен виходив на корт у професійному поєдинку у травні минулого року на турнірі у Римі.
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Про своє повернення Долгополов сповістив на своїй сторінці в Instagram, розмістивши знімок з ракеткою.
— Перший день на корті. Не розучився, – підписав світлину тенісист.
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30-річний Долгополов виступає на професійному рівні з 2006 року. Найвищим досягненням Олександра у рейтингу ATP була тринадцята сходинка, яку він посідав у 2012 році. Також в його активі три перемоги на турнірах ATP.
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