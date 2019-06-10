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Долгополов повернувся до тренувань на корті після травми

Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов повернувся до тренувань після важкої травми руки.

Олександр Долгополов

Український тенісист Олександр Долгополов повернувся до тренувань на корті після травми руки.

Востаннє спортсмен виходив на корт у професійному поєдинку у травні минулого року на турнірі у Римі.

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Про своє повернення Долгополов сповістив на своїй сторінці в Instagram, розмістивши знімок з ракеткою.

— Перший день на корті. Не розучився, – підписав світлину тенісист.

 

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Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA “THE DOG” (@alexdolgopolov)

30-річний Долгополов виступає на професійному рівні з 2006 року. Найвищим досягненням Олександра у рейтингу ATP була тринадцята сходинка, яку він посідав у 2012 році. Також в його активі три перемоги на турнірах ATP.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна оплатила операцію 16-річній українській тенісистці.

Фото: Dreamstime

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