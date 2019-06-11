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Факти / Спорт

До вересня! Як збірники прощалися один з одним в аеропорту

Футболісти збірної України попрощалися один з одним в аеропорту до наступних зборів синьог-жовтих.

Сборная Украины в аеропорту

Футболісти та тренерський штаб збірної України після матчу четвертого туру відбору до Євро 2020 проти Люксембургу взяли курс на заслужений відпочинок.

Читайте: Футболісти збірної України відсвяткували перемогу у стилі Ісландії

Від стадіону Львів Арена автобус зі збірниками вирушив до аеропорту, де футболісти та тренерський штаб попрощалися один з одним до наступного тренувального збору команди.

Наступна гра збірної України у відборі до чемпіонату Європи 2020 відбудеться 7 вересня проти команди Литви у Вільнюсі на ЛФФ Стадіон.

Нагадаємо, гол Яремчука допоміг Україні обіграти Люксембург у відборі до Євро 2020

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