Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах після переможного фіналу Ліги чемпіонів відправився на відпочинок.
Форвард англійського Ліверпуля Мохаммед Салах вирушив на літній відпочинок після переможного фіналу Ліги чемпіонів.
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Єгиптянин на своїй сторінці в Instagram похизувався досягненнями у рибальстві. Форвард спіймав дві величезні рибини і виклав знімки з “трофеями”.
Салах похизувався своїм уловом на відпочинку / 3 фотографии
У сезоні 2018/19 Салах взяв участь у 52 матчах за червоних, в яких забив 27 голів та віддав 13 асистів.
Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів завдяки голам Салаха та Орігі.
Фото: Mohamed Salah
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