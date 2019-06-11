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Факти / Спорт

Салах похизувався своїм уловом на відпочинку

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах після переможного фіналу Ліги чемпіонів відправився на відпочинок.

Мохаммед Салах показал улов

Форвард англійського Ліверпуля Мохаммед Салах вирушив на літній відпочинок після переможного фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте: Футболісти Ліверпуля отримали унікальні золоті iPhone XS Max на 512 Гб

Єгиптянин на своїй сторінці в Instagram похизувався досягненнями у рибальстві. Форвард спіймав дві величезні рибини і виклав знімки з “трофеями”.

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Салах похизувався своїм уловом на відпочинку / 3 фотографии

У сезоні 2018/19 Салах взяв участь у 52 матчах за червоних, в яких забив 27 голів та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів завдяки голам Салаха та Орігі.

ФотоMohamed Salah

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