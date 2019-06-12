УЄФА сьогодні, 12 червня, розпочинає прийом заявок на матчі чемпіонату Європи з футболу.

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Продаж квитків на матчі Євро 2020 стартує сьогодні, 12 червня, на офіційному сайті УЄФА.

Усі бажаючі можуть подати свої заявки на матчі чемпіонату Європи 2020. Старт продаж запланований на 14.00 за київським часом.

Прийом заявок триватиме до 12 липня 2019 року. Ухвалювати заявки будуть шляхом жеребкування. При цьому, право на покупку квитка не залежатиме від часу подачі заявки. Підсумки розгляду заявок стануть відомі наприкінці серпня.

Усі квитки на Євро 2020 можна буде придбати лише онлайн на офіційному сайті турніру.

У грудні розпочнеться прийом заявок від уболівальників збірних, які вийшли в фінальну стадію турніру, а в квітні 2020 року — для фанатів команд, які пробилися на турнір через стикові матчі.

Категорії квитків

Реалізація пройде за трьома категоріями. Власники квитків першої категорії зможуть дивитися матчі з центральних трибун. Ті, хто придбають квитки другої категорії будуть спостерігати за грою з кутових секторів, вболівальники з третьою категорією розташуються за воротами.

Скільки коштуватимуть квитки

На матчі групового етапу та стадії 1/8 фіналу квитки коштуватимуть €185 (I категорія), €125 (II категорія) і €50 (III категорія).

Квитки на матчі 1/4 фіналу, які пройдуть в Римі, Мюнхені та Санкт-Петербурзі коштуватимуть €225 (I категорія), €145 (II категорія) і €75 (III категорія).

На півфінальні матчі в Римі та Лондоні, ціна на квитки першої категорії складе €595, другої – €345, третьої — €195. За квиток на фінальний матч доведеться викласти €945 (I категорія), €595 (II категорія) і €295 (III категорія).

Також на півфінали і вирішальну зустріч турніру УЄФА ввів окрему категорію квитків Fans First (€85 – на півфінали, €95 – на фінал). Їх кількість становитиме 40 тис.

Матчі чемпіонату Європи пройдуть з 12 червня по 12 липня 2020 року у 12 європейських містах: Мюнхен (Німеччина), Лондон (Велика Британія), Баку (Азербайджан), Рим (Італія), Бухарест (Румунія), Дублін (Ірландія), Копенгаген (Данія), Більбао (Іспанія), Глазго (Шотландія), Санкт-Петербург (Росія), Будапешт (Угорщина) та Амстердам (Нідерланди). Фінал відбудеться на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні.

Нагадаємо, збірна України обіграла Люксембург у четвертому турі відбору на Євро і очолила групу В.