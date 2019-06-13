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Факти / Спорт

УЄФА відкрив справу проти України через уболівальників

УЄФА відкрив справу проти збірної України через поведінку вболівальників на матчі проти Сербії.

УЄФА відкрив справу проти України через уболівальників

УЄФА може ввести санкції проти України після матчу проти Сербії в рамках кваліфікації до Євро-2020.

У справі, яку союз відкрив проти нашої команди, йдеться про поведінку вболівальників під час гри.

Збірну можуть покарати за те, що фанати використовували піротехніку, кидали предмети на поле і блокували сходові проходи.

Також у справі йдеться про погане освітлення арени.

Читайте: Коноплянка потрапив у команду тижня FIFA 19

Точна дата розгляду від УЄФА – 18 липня.

Нагадаємо. Україна розгромила збірну Сербії, завдавши їй найбільшої поразки в історії.

Джерело: Football.ua

Фото: ФФУ

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