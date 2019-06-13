УЄФА відкрив справу проти збірної України через поведінку вболівальників на матчі проти Сербії.
УЄФА може ввести санкції проти України після матчу проти Сербії в рамках кваліфікації до Євро-2020.
У справі, яку союз відкрив проти нашої команди, йдеться про поведінку вболівальників під час гри.
Збірну можуть покарати за те, що фанати використовували піротехніку, кидали предмети на поле і блокували сходові проходи.
Також у справі йдеться про погане освітлення арени.
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Точна дата розгляду від УЄФА – 18 липня.
Нагадаємо. Україна розгромила збірну Сербії, завдавши їй найбільшої поразки в історії.
Джерело: Football.ua
Фото: ФФУ
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