Олександр Зінченко знаходиться за крок від підписання нового п’ятирічного контракту з Манчестер Сіті.
Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до підписання нового п’ятирічного контракту з містянами.
Зінченко вразив своєю грою наставника команди Пепа Гвардіолу в минулому сезоні і довів каталонцю, що є цінним гравцем для містян і гідним конкурентом Бенжамену Менді.
Про офіційне підписання контракту клуб оголосить найближчим часом.
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Нинішній контракт футболіста з клубом закінчується у червні 2020 року.
У сезоні АПЛ 2018/19 Зінченко провів 14 матчів, в яких зумів відзначитись трьома результативними передачами.
До речі, фанати Манчестер Сіті склали пісню про українського хавбека Олександра Зінченка.