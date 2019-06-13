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Зінченко підпише з Манчестер Сіті новий контракт на 5 років — The Telegraph

Олександр Зінченко знаходиться за крок від підписання нового п’ятирічного контракту з Манчестер Сіті.

Зинченко и Гвардиола

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до підписання нового п’ятирічного контракту з містянами.

Зінченко вразив своєю грою наставника команди Пепа Гвардіолу в минулому сезоні і довів каталонцю, що є цінним гравцем для містян і гідним конкурентом Бенжамену Менді.

Про офіційне підписання контракту клуб оголосить найближчим часом.

Дивіться: Зінченко з чотирма трофеями та чемпіонський парад Манчестер Сіті

Нинішній контракт футболіста з клубом закінчується у червні 2020 року.

У сезоні АПЛ 2018/19 Зінченко провів 14 матчів, в яких зумів відзначитись трьома результативними передачами.

До речі, фанати Манчестер Сіті склали пісню про українського хавбека Олександра Зінченка.

Джерело: The Telegraph

Фото: Getty Images

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