Портал Transfermarkt оновив вартість гравців англійської Прем’єр-ліги.
Німецький портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців англійської Прем’єр-ліги.
Згідно з версією порталу, трансферна вартість українського хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка піднялася на €5 млн і тепер становить €20 млн.
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Серед гравців свого клубу Олександр Зінченко ділить 16-18 місце.
Таким чином, Зінченко зрівнявся у трансферній вартості з хавбеком Вест Гем Юнайтед Андрієм Ярмоленком, цінник на якого не зазнав змін з серпня 2018 року.
Зінченко та Ярмоленко — найдорожчі українські футболісти / 2 фотографии
На даний момент Зінченко та Ярмоленко є найдорожчими українськими футболістами за версією Transfermarkt.
До речі, дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.
Джерело: Transfermarkt
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