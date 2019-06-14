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Факти / Спорт

Зінченко та Ярмоленко — найдорожчі українські футболісти

Портал Transfermarkt оновив вартість гравців англійської Прем’єр-ліги.

Зинченко

Німецький портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців англійської Прем’єр-ліги.

Згідно з версією порталу, трансферна вартість українського хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка піднялася на €5 млн і тепер становить €20 млн.

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Серед гравців свого клубу Олександр Зінченко ділить 16-18 місце.

Таким чином, Зінченко зрівнявся у трансферній вартості з хавбеком Вест Гем Юнайтед Андрієм Ярмоленком, цінник на якого не зазнав змін з серпня 2018 року.

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Зінченко та Ярмоленко — найдорожчі українські футболісти / 2 фотографии

На даний момент Зінченко та Ярмоленко є найдорожчими українськими футболістами за версією Transfermarkt.

До речі, дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.

ДжерелоTransfermarkt

Фото: Getty Images

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