Україну на Світовому фіналі чемпіонату з вуличного футболу Red Bull Neymar Jr’s Five представлятиме команда ІнБев Житомир.

15 червня у Києві на Контрактовій площі пройшов національний фінал чемпіонату з вуличного футболу Red Bull Neymar Jr’s Five, в якому перемогла команда ІнБев Житомир.

У фіналі зійшлися гравці з 21 команди, а у півфінал пройшли Street 7 (Запоріжжя), screwdriver (Дніпро), ІнБев Житомир (Вінниця) та Ти шо, ти шо (Одеса).

На Національний фінал завітали відомі ведучі програми Футбол News на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2 – Михайло Баранов та Елла Іванюкович, а також гравці ФК Маестро.

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– Турнір незвичайний, але вже третій рік, це вже стає доброю традицією в Україні. Хлопці вчаться, видно по командах, що сильніший рівень, з кожним роком все сильніші та сильніші команди, і по вболівальниках, які підтримували весь день на спеці 35° – було супер, – розповів про враження Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

Нагороду у номінації Найкращий гравець Red Bull Neymar Jr’s Five отримав Михайло Плохотнюк з команди Ти шо, ти шо. Він зміг забити видовищний гол через голову і вивести свою команду у півфінал завдяки розіграшу золотого м’яча один на один.

Світовий фінал проходитиме 13 липня у Прая-Гранді (Бразилія) де українська команда змагатиметься за першість проти 50-ти переможців з інших країн.

До слова, збірна України з футболу піднялася на три сходинки у рейтингу ФІФА і тепер займає 24 позицію.