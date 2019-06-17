PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Red Bull Neymar Jr’s Five: хто представить Україну у фіналі

Україну на Світовому фіналі чемпіонату з вуличного футболу Red Bull Neymar Jr’s Five представлятиме команда ІнБев Житомир.

Red Bull Neymar Jr's Five

15 червня у Києві на Контрактовій площі пройшов національний фінал чемпіонату з вуличного футболу Red Bull Neymar Jr’s Five, в якому перемогла команда ІнБев Житомир.

У фіналі зійшлися гравці з 21 команди, а у півфінал пройшли Street 7 (Запоріжжя), screwdriver (Дніпро), ІнБев Житомир (Вінниця) та Ти шо, ти шо (Одеса).

На Національний фінал завітали відомі ведучі програми Футбол News на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2 – Михайло Баранов та Елла Іванюкович, а також гравці ФК Маестро.

Читайте: Збірна України – чемпіон світу U-20

– Турнір незвичайний, але вже третій рік, це вже стає доброю традицією в Україні. Хлопці вчаться, видно по командах, що сильніший рівень, з кожним роком все сильніші та сильніші команди, і по вболівальниках, які підтримували весь день на спеці 35° – було супер, – розповів про враження Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

Нагороду у номінації Найкращий гравець Red Bull Neymar Jr’s Five отримав Михайло Плохотнюк з команди Ти шо, ти шо. Він зміг забити видовищний гол через голову і вивести свою команду у півфінал завдяки розіграшу золотого м’яча один на один.

Світовий фінал проходитиме 13 липня у Прая-Гранді (Бразилія) де українська команда змагатиметься за першість проти 50-ти переможців з інших країн.

До слова, збірна України з футболу піднялася на три сходинки у рейтингу ФІФА і тепер займає 24 позицію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зустріч чемпіонів! Як вітали юнацьку збірну України з футболу
Мауріціо Саррі став головним тренером Ювентуса
Разом ми здивували світ: Марадона покинув Дорадос через проблеми зі здоров’ям
У Києві пройде національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr’s Five
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував “прощальну вечірку”
На матчі кваліфікації Євро-2020 болбоя відправили у нокдаун
За які футбольні клуби вболівають монархи? (ТЕСТ)
Фінал Ліги чемпіонів КАФ переграють через суддівський скандал
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка