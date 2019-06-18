Захисник київського Динамо Віталій Міколенко може стати гравцем італійського Мілану.

Фулбек київського Динамо та збірної України Віталій Міколенко може поповнити склад італійського Мілана.

Ймовірний трансфер 20-річного українця вже обговорили у штаб-квартирі россонері. На думку керівництва Мілану, перехід динамівця може обійтися італійцям у €6-7 млн.

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Однак, істинною причиною зібрання стало обговорення трансферу півзахисника Наполі Амаду Діавара.

Нагадаємо, Міколенко в сезоні-2018/19 взяв участь у 32-х поєдинках, в яких забив 1 гол і зробив 5 ассистів.

До речі, німецький портал Transfermarkt оновив трансферну вартість Зінченка та Ярмоленка.

Джерело: Gianluca di Marzio